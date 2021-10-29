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Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер
29 октября 2021

Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер

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19 октября 2020

Ресурс Fakecheck для защиты людей от фейков в интернете

18 сентября 2020

На Первом канале заявили, что ФБК замазал часы на видео с бутылкой из номера Навального. Но сделали это работники канала

16 сентября 2020

Власти выделят гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях