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2021-10-29T13:38:35.000+03:00
29 октября 2021
Проект «Как читать медиа» выпустил видеокурс про фейки. Его ведет журналист Илья Бер
Сервис дня
2020-10-19T16:29:32.000+03:00
19 октября 2020
Ресурс Fakecheck для защиты людей от фейков в интернете
2020-09-18T15:14:54.000+03:00
18 сентября 2020
На Первом канале заявили, что ФБК замазал часы на видео с бутылкой из номера Навального. Но сделали это работники канала
2020-09-16T12:57:28.000+03:00
16 сентября 2020
Власти выделят гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях
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