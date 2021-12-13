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Наземный переход через Малышева и фестивальные пространства: Как может выглядеть улица Вайнера
Наземный переход через Малышева и фестивальные пространства: Как может выглядеть улица Вайнера
Новости

Проект дняНаземный переход через Малышева и фестивальные пространства: Как может выглядеть улица Вайнера

Команда «Открытого консорциума» презентовала проект благоустройства улицы Вайнера.

По мнению сообщества архитекторов, сейчас у Вайнера есть четыре проблемы: визуальный шум из-за перегруза баннерами, неблагополучные посетители, склад лавочек, который формирует монотонное пространство, а также отсутствие общего вектора развития улицы.

Среди предложений «Открытого консорциума»:

  • Создание сцены со стеллой в начале улицы Вайнера со стороны проспекта Ленина;
  • Создание регулируемого наземного перехода на пересечении улиц Вайнера — Малышева. А в подземном переходе откроется ресторан или гастробар;
  • Создание навеса с верандами в Театральном переулке;
  • Создание площади на пересечении улиц Вайнера и Попова со сценой-подиумом для ярмарок, фестивалей и концертов. А до Попова, 4, будет создано общее пространство, где приоритет будет отдан пешеходам;
  • Создание дизайн-кода всех вывесок на улице, чтобы Вайнера сохраняла свой исторический облик;
  • Создание одинаковых табличек, элементов озеленения, МАФов, которые будут повторяться на протяжении улицы. А также создание паттерна в мощении с геометрией и логотипом города.

Напомним, «Открытый консорциум» готовил комплексный проект преобразования улицы Вайнера на основе цикла обсуждений с горожанами. В основу предложений архитекторов лег анализ запросов жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей, для сбора которых ранее прошел цикл открытых обсуждений.

Источник: The Village Екатеринбург

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