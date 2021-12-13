Наземный переход через Малышева и фестивальные пространства: Как может выглядеть улица Вайнера

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Команда «Открытого консорциума» презентовала проект благоустройства улицы Вайнера.
По мнению сообщества архитекторов, сейчас у Вайнера есть четыре проблемы: визуальный шум из-за перегруза баннерами, неблагополучные посетители, склад лавочек, который формирует монотонное пространство, а также отсутствие общего вектора развития улицы.
Среди предложений «Открытого консорциума»:
Напомним, «Открытый консорциум» готовил комплексный проект преобразования улицы Вайнера на основе цикла обсуждений с горожанами. В основу предложений архитекторов лег анализ запросов жителей, туристов, бизнеса, организаторов мероприятий и властей, для сбора которых ранее прошел цикл открытых обсуждений.
Источник: The Village Екатеринбург