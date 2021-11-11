Каким будет вход в Парк Маяковского с улицы Щорса после реконструкции

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Директор парка Маяковского Павел Зубакин показал, как будет выглядеть вход в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса после реконструкции.
По словам Павла, территорию уже начали облагораживать: провели замеры, сделали топосъемку местности и эскиз. Реализовать все планируют к началу сезона в следующем году.
Павел Зубакин
директор Парка Маяковского
Этим летом я обещал, что мы вплотную займемся входом со стороны улицы Щорса уже в этом году. Это крайне болезненный и актуальный для нашей команды вопрос. Зайти с этой стороны в парк Маяковского — целое испытание не только для посетителей с колясками, но и в целом для всех: мощный уклон, отсутствие покрытия, старые ступеньки.
Напомним, в 2020 году в Парке Маяковского стартовала подготовка к реновации территории по проекту голландского конструкторского бюро SVESMI. Обновленный план работ представят в ноябре 2021 года.
Источник и фотографии: Павел Зубакин / Instagram