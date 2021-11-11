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Каким будет вход в Парк Маяковского с улицы Щорса после реконструкции
Каким будет вход в Парк Маяковского с улицы Щорса после реконструкции
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Фото дняКаким будет вход в Парк Маяковского с улицы Щорса после реконструкции

Директор парка Маяковского Павел Зубакин показал, как будет выглядеть вход в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса после реконструкции.

По словам Павла, территорию уже начали облагораживать: провели замеры, сделали топосъемку местности и эскиз. Реализовать все планируют к началу сезона в следующем году.

Павел Зубакин

директор Парка Маяковского

Этим летом я обещал, что мы вплотную займемся входом со стороны улицы Щорса уже в этом году. Это крайне болезненный и актуальный для нашей команды вопрос. Зайти с этой стороны в парк Маяковского — целое испытание не только для посетителей с колясками, но и в целом для всех: мощный уклон, отсутствие покрытия, старые ступеньки.

Напомним, в 2020 году в Парке Маяковского стартовала подготовка к реновации территории по проекту голландского конструкторского бюро SVESMI. Обновленный план работ представят в ноябре 2021 года.

Источник и фотографии: Павел Зубакин / Instagram

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