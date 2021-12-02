В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов»

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В понедельник, 14 декабря, в кинотеатре «Художественный» состоится показ роликов-победителей 67-го рекламного фестиваля «Каннские львы».
Презентация начнется в 19:30 в Большом зале. В программе — 75 работ, среди которых есть мелодрамы, комедии, детективы и триллеры. Главные роли в роликах исполнили актер Том Хэнкс, певицы Леди Гага и Билли Айлиш, рэпер Dr. Dre и другие знаменитости.
По словам организаторов, московские зрители увидят новую программу «Каннских львов» первыми в мире. Уточнить подробности и купить билеты можно по ссылке. Их стоимость — 2 000 рублей.
Источник: ТАСС
Обложка: «Художественный»