5 марта, суббота
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов»
В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов»
Новости

В кинотеатре «Художественный» покажут программу «Каннских львов»

В понедельник, 14 декабря, в кинотеатре «Художественный» состоится показ роликов-победителей 67-го рекламного фестиваля «Каннские львы».

Презентация начнется в 19:30 в Большом зале. В программе — 75 работ, среди которых есть мелодрамы, комедии, детективы и триллеры. Главные роли в роликах исполнили актер Том Хэнкс, певицы Леди Гага и Билли Айлиш, рэпер Dr. Dre и другие знаменитости.

По словам организаторов, московские зрители увидят новую программу «Каннских львов» первыми в мире. Уточнить подробности и купить билеты можно по ссылке. Их стоимость — 2 000 рублей.

Источник: ТАСС

Обложка: «Художественный»

скопировать ссылку

Тэги

2 декабря 2021

В Москве появится культурный центр «Поле»

хочу ещё материалов
Закрыть