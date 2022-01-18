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Новости

Карантин для заболевших ковидом сократили до семи дней

Во вторник, 18 января состоялась встреча координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Участники совета рассказали, что доминирующим штаммом COVID-19 в стране остается «дельта», на него приходится 60 % всех случаев заболевания. Однако в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже лидирует омикрон.

По итогам встречи были приняты следующие меры:

  • Срок карантина для заболевших ковидом сократили до семи дней;
  • Больничные листы будут оформлять заочно;
  • В Москве до 1 апреля продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями;
  • Требование к московским компаниям перевести 30 % сотрудников на удаленный режим работы продлевается до 1 апреля;
  • Дома-интернаты переводятся на закрытый режим работы;
  • Создана рабочая группа по взаимодействию с регионами на фоне распространения коронавируса.

27,9 % больных, у которых был выявлен омикрон, оказались полностью привиты. Для надежной защиты от вируса необходимо привиться и пройти ревакцинацию, напомнила Голикова.

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Источник: РИА Новости

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