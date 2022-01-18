Карантин для заболевших ковидом сократили до семи дней

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Во вторник, 18 января состоялась встреча координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Участники совета рассказали, что доминирующим штаммом COVID-19 в стране остается «дельта», на него приходится 60 % всех случаев заболевания. Однако в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже лидирует омикрон.
По итогам встречи были приняты следующие меры:
27,9 % больных, у которых был выявлен омикрон, оказались полностью привиты. Для надежной защиты от вируса необходимо привиться и пройти ревакцинацию, напомнила Голикова.
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Источник: РИА Новости