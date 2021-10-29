Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики

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Валерия Касамара больше не будет занимать должность проректора Высшей школы экономики.
Новым проректором вуза назначен Дмитрий Земцов. Кроме того, в «Вышке» появится еще два проректора: Ирина Мартусевич и Елена Одоевская. Касамара же продолжит работу в ВШЭ в качестве директора Института прикладных политических исследований.
Увольнение Касамары может быть связано с ее поражением на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года, пишет DOXA. Еще одной причиной отставки могут быть опубликованные телефонные разговоры, в которых Касамара якобы обсуждает с гадалкой личную жизнь, карьеру и политику.
Источник: НИУ ВШЭ
Фотографии: Валерия Касамара