11 марта, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики
Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики
Новости

Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики

Валерия Касамара больше не будет занимать должность проректора Высшей школы экономики.

Новым проректором вуза назначен Дмитрий Земцов. Кроме того, в «Вышке» появится еще два проректора: Ирина Мартусевич и Елена Одоевская. Касамара же продолжит работу в ВШЭ в качестве директора Института прикладных политических исследований.

Увольнение Касамары может быть связано с ее поражением на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года, пишет DOXA. Еще одной причиной отставки могут быть опубликованные телефонные разговоры, в которых Касамара якобы обсуждает с гадалкой личную жизнь, карьеру и политику.

Источник: НИУ ВШЭ

Фотографии: Валерия Касамара

скопировать ссылку

Тэги

29 октября 2021

Роспотребнадзор разрешит заполнять помещения до 70 %, если у посетителей есть QR-коды

хочу ещё материалов
Закрыть