Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики
Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит
Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022
«Ъ»: в России пройдет эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в школу
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«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
Музей Москвы запустил конкурс на бесплатное обучение цифровому проектированию для музейных работников
Марка Levi’s запустила бесплатную онлайн-школу для тех, кто хочет писать музыку
В российских школах закроют доступ к «негативной» информации по Wi-Fi
Языковая Школа имени Гюнтера Грасса ищет преподавателей и открывает набор на курсы
Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет
Пушкинский музей прочитает бесплатный онлайн-курс по импрессионизму
Школа дизайна ВШЭ откроет онлайн-бакалавриат
Политех запустил бесплатный онлайн-курс по созданию доступной среды
Skyeng запустила 15-минутные разговорные занятия
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Сделать второе высшее образование бесплатным для творческих направлений
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Онлайн-университет Neon, в котором учат древним языкам и готовят космонавтов
Школа креативных технологий TUMO разыгрывает гранты на бесплатное обучение для детей
Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень
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Онлайн-курс от Google для тех, кто ищет работу