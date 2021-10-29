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Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики
29 октября 2021

Валерия Касамара ушла с поста проректора Высшей школы экономики

обновлено26 октября 2021

Руководство школы «Останкино» заявило, что отчислило студенток не за лайки. Но почему — не говорит

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор
18 октября 2021

Перформансы, мода и скульптура: Бесплатная школа для подростков «Каскад» открыла набор

«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022
16 сентября 2021

«Стрелка» открыла прием заявок на участие в программе The Terraforming 2022

8 июня 2021

«Ъ»: в России пройдет эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в школу

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
ПРОМО
1 июня 2021

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели

Музей Москвы запустил конкурс на бесплатное обучение цифровому проектированию для музейных работников
18 марта 2021

Музей Москвы запустил конкурс на бесплатное обучение цифровому проектированию для музейных работников

Марка Levi’s запустила бесплатную онлайн-школу для тех, кто хочет писать музыку
16 марта 2021

Марка Levi’s запустила бесплатную онлайн-школу для тех, кто хочет писать музыку

6 марта 2021

В российских школах закроют доступ к «негативной» информации по Wi-Fi

16 февраля 2021

Языковая Школа имени Гюнтера Грасса ищет преподавателей и открывает набор на курсы

13 января 2021

Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет

Пушкинский музей прочитает бесплатный онлайн-курс по импрессионизму
9 декабря 2020

Пушкинский музей прочитает бесплатный онлайн-курс по импрессионизму

28 ноября 2020

Школа дизайна ВШЭ откроет онлайн-бакалавриат

Политех запустил бесплатный онлайн-курс по созданию доступной среды
24 ноября 2020

Политех запустил бесплатный онлайн-курс по созданию доступной среды

24 ноября 2020

Skyeng запустила 15-минутные разговорные занятия

Предложение дня
13 ноября 2020

Сделать второе высшее образование бесплатным для творческих направлений

Ссылка дня
4 ноября 2020

Онлайн-университет Neon, в котором учат древним языкам и готовят космонавтов

31 октября 2020

Школа креативных технологий TUMO разыгрывает гранты на бесплатное обучение для детей

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень
17 октября 2020

Бранчи с учеными — Политех объявил публичную программу на осень

Ссылка дня
10 октября 2020

Онлайн-курс от Google для тех, кто ищет работу

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