«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии

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«Кинопоиск» провел ребрендинг в честь 18-летия. Он поменял логотип, а также отказался от заглавной буквы «П» в названии компании и приставки HD.
Теперь «Кинопоиск» позиционирует себя не только как онлайн-кинотеатр, но и как медиа о кино и продюсерский центр. Платформа обновила палитру — к оранжевому цвету добавились бирюзовый и лаймовый.
«Новый логотип — это одновременно и буква „К“, и метафора объединения людей, которых притягивает сила историй», — добавили представители компании.
О том, какие фильмы смотреть в ноябре на «Кинопоиске» и других стримингах, читайте в материале The Village.
Источник, фотографии: пресс-служба «Кинопоиска»