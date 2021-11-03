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2021-11-03T15:16:02.000+03:00
3 ноября 2021
«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии
2020-09-26T12:39:35.000+03:00
26 сентября 2020
Магазин часов AllTime подал в суд на «Сбер». Банк обвинили в плагиате логотипа
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