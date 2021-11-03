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«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии
3 ноября 2021

«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии

26 сентября 2020

Магазин часов AllTime подал в суд на «Сбер». Банк обвинили в плагиате логотипа