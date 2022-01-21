С 1 марта Кипр отменит сдачу ПЦР-теста для привитых «Спутником» туристов

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Кипр смягчил коронавирусные ограничения и позволил туристам, вакцинированным «Спутником V», въезжать в страну без дополнительного ПЦР-теста. Нововведения вступают в силу 1 марта.
Вакцинированным туристам при въезде в страну достаточно будет предъявить сертификат с QR-кодом с портала «Госуслуги».
Для непривитых туристов правила въезда на Кипр остаются прежними: для посещения страны требуется сдать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген до вылета и пройти платный ПЦР-тест в аэропорту по прилету.
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Источник: Ассоциация туроператоров России