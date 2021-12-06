Кипр ужесточил правила въезда для туристов из-за нового штамма «омикрон»

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С 6 декабря все туристы старше 12 лет, прибывающие на Кипр, обязаны повторно сдать ПЦР-тест в аэропорту. Анализ будет стоить 15 евро (около 1 200 рублей).
Правила ужесточили из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Мера касается и вакцинированных, и непривитых граждан. Если тест будет положительным, туристы отправятся на 14-дневный карантин.
Кроме того, россияне, которые прошли полный курс вакцинации «Спутником V», по-прежнему должны показать сертификат, а непривитые туристы — ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также необходимо заполнить форму CyprusFlightPass.
Источник: АТОР