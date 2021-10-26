23 марта, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В России появился первый национальный кодекс этики искусственного интеллекта

В России появился первый кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ). Он будет регулировать морально-этическую сторону использования технологии.

Кодекс подписали Аналитический центр при Правительстве России, Минэкономразвития, Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций, «Росатом», Фонд «Сколково», «Ростелеком», Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МГИМО и другие компании и организации.

Всего в кодексе 33 рекомендации компаниям, в том числе:

  • Добросовестно информировать пользователей об их взаимодействии с системами искусственного интеллекта;
  • Обеспечивать возможность прекратить такое взаимодействие с ИИ по желанию человека;
  • Сотрудничать организациям в вопросах создания универсальных систем ИИ;
  • Предотвращать угрозы, которые несет технология.

Подписать кодекс компания можно добровольно. Реализовывать его положения будет специальная комиссия ученых, представителей бизнеса и госсотрудников.

Источник: «Ведомости»

скопировать ссылку

Тэги

26 октября 2021

Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным

хочу ещё материалов
Закрыть