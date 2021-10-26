В России появился первый национальный кодекс этики искусственного интеллекта

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В России появился первый кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ). Он будет регулировать морально-этическую сторону использования технологии.
Кодекс подписали Аналитический центр при Правительстве России, Минэкономразвития, Сбер, МТС, VK, «Газпром нефть», «Яндекс», Российский фонд прямых инвестиций, «Росатом», Фонд «Сколково», «Ростелеком», Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МГИМО и другие компании и организации.
Всего в кодексе 33 рекомендации компаниям, в том числе:
Подписать кодекс компания можно добровольно. Реализовывать его положения будет специальная комиссия ученых, представителей бизнеса и госсотрудников.
Источник: «Ведомости»