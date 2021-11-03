В «Яндекс.Еде» появилась бесконтактная доставка
В России появился первый национальный кодекс этики искусственного интеллекта
«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»
Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации
«Яндекс.Новости» начали помечать публикации изданий, которых Минюст признал иностранными агентами
«Яндекс» протестирует беспилотное такси в Ясеневе
Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»
«Тотальный диктант» и «Яндекс» проведут марафон, посвященный русскому языку
Чек в «Яндексе» можно будет округлить в пользу благотворительных фондов
В «Яндекс.Маркете» теперь можно выбрать точное время доставки
На «Яндекс.Даче» состоится лекция о музыке от «Планетроники» и диджей-сет Deep Fried Friends
«Яндекс» представил голосового переводчика для видеороликов
В «Яндексе» появилась технология, которая делает прогноз погоды точнее на 20 %
«Яндекс.Маркет» сделал одинаковый тариф на доставку из маркетплейса и магазинов-партнеров
«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве
Товар дня
Новая колонка от «Яндекса» со своим характером
«Яндекс.Дача» в парке Горького расширила программу
«Яндекс.Драйв» проанализирует манеру вождения пользователей. Нарушителям повысят цену на аренду автомобилей
Ко Дню русского языка «Яндекс» научил камеру в своем мобильном приложении искать стихи о предметах на фотографии
Сервис «Яндекса» начнет доставлять посылки из отделений «Почты России». Привезти их обещают за час