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3 ноября 2021

В «Яндекс.Еде» появилась бесконтактная доставка

26 октября 2021

В России появился первый национальный кодекс этики искусственного интеллекта

25 октября 2021

«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью роботов «Яндекса»

22 октября 2021

Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации

15 октября 2021

«Яндекс.Новости» начали помечать публикации изданий, которых Минюст признал иностранными агентами

8 сентября 2021

«Яндекс» протестирует беспилотное такси в Ясеневе

обновлено14 сентября 2021

Судебные приставы пришли в московский офис Google из-за упоминания в поисковике «Умного голосования»

31 августа 2021

«Тотальный диктант» и «Яндекс» проведут марафон, посвященный русскому языку

11 августа 2021

Чек в «Яндексе» можно будет округлить в пользу благотворительных фондов

10 августа 2021

В «Яндекс.Маркете» теперь можно выбрать точное время доставки

На «Яндекс.Даче» состоится лекция о музыке от «Планетроники» и диджей-сет Deep Fried Friends
4 августа 2021

На «Яндекс.Даче» состоится лекция о музыке от «Планетроники» и диджей-сет Deep Fried Friends

«Яндекс» представил голосового переводчика для видеороликов
16 июля 2021

«Яндекс» представил голосового переводчика для видеороликов

13 июля 2021

В «Яндексе» появилась технология, которая делает прогноз погоды точнее на 20 %

9 июля 2021

«Яндекс.Маркет» сделал одинаковый тариф на доставку из маркетплейса и магазинов-партнеров

«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве
7 июля 2021

«Яндекс» запустил сервис аренды самокатов в Москве

Новая колонка от «Яндекса» со своим характером
Товар дня
6 июля 2021

Новая колонка от «Яндекса» со своим характером

«Яндекс.Дача» в парке Горького расширила программу
обновлено22 июля 2021

«Яндекс.Дача» в парке Горького расширила программу

8 июня 2021

«Яндекс.Драйв» проанализирует манеру вождения пользователей. Нарушителям повысят цену на аренду автомобилей

6 июня 2021

Ко Дню русского языка «Яндекс» научил камеру в своем мобильном приложении искать стихи о предметах на фотографии

2 июня 2021

Сервис «Яндекса» начнет доставлять посылки из отделений «Почты России». Привезти их обещают за час

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