Кофейня «Аленка»: Свежая выпечка, кофе от «Камеры обскура» и чаи от «Нитки»

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В январе рядом с метро «Пушкинская» открылось обновленное кафе кондитерского магазина «Аленка». Оно расположено по адресу Страстной бульвар, 2.
После ремонта кафе переехало из магазина в отдельное пространство, рассчитанное на 25 посадочных мест. В меню — кофе от «Камеры обскура», шесть видов чая от чайной «Нитка», какао из трех сортов колумбийского горького шоколада, матча от Matcha Forest, свежие круассаны, сырники из печи и торт «Наполеон» высотой 18 сантиметров.
Представители кафе говорят, что готовят круассаны на дикой бездрожжевой двухлетней закваске с добавлением новозеландского масла, а сырники выпекают в печи без добавления яиц.
Источник, фотографии: пресс-служба «Аленки»