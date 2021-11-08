17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Обжарщики Noname Roasters закрываются
8 ноября 2021

Обжарщики Noname Roasters закрываются

В пекарнях «Печорин» появился кофе от «Кооператива Черный»
30 сентября 2021

В пекарнях «Печорин» появился кофе от «Кооператива Черный»

Баночки для хранения зерна от кофейни «Человек и пароход»
Товар дня
22 сентября 2021

Баночки для хранения зерна от кофейни «Человек и пароход»

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице
30 августа 2021

Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице

Отказаться от кофе в жару
Совет дня
14 июля 2021

Отказаться от кофе в жару

Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах
28 июня 2021

Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах

С 16 по 18 апреля на Трехгорной мануфактуре пройдет Moscow Coffee Festival
9 апреля 2021

С 16 по 18 апреля на Трехгорной мануфактуре пройдет Moscow Coffee Festival

Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате
4 апреля 2021

Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате

Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха
30 декабря 2020

Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха

«Яндекс.Еда» начала доставлять кофе из «ВкусВилла»
4 декабря 2020

«Яндекс.Еда» начала доставлять кофе из «ВкусВилла»

10 ноября 2020

«Кооператив Черный» начал продавать кофе на Ozon

3 ноября 2020

Капучино, американо и латте в «Маккафе» стали такими же, как в обычном «Макдоналдсе»

Coca-Cola начнет продавать кофе в России
24 сентября 2020

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Петербургский обжарщик Sibaristica запустил доставку кофе в Москве
1 сентября 2020

Петербургский обжарщик Sibaristica запустил доставку кофе в Москве

Самые «неспящие» районы Москвы
7 августа 2020

Самые «неспящие» районы Москвы