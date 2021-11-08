Обжарщики Noname Roasters закрываются
В пекарнях «Печорин» появился кофе от «Кооператива Черный»
Товар дня
Баночки для хранения зерна от кофейни «Человек и пароход»
Пространство Rockets Coffee Roasters открылось на Валовой улице
Совет дня
Отказаться от кофе в жару
Московская кофейня «Пнин» доставит спешелти кофе в термосах
С 16 по 18 апреля на Трехгорной мануфактуре пройдет Moscow Coffee Festival
Конференция о кофейной индустрии The Coffeerence пройдет 9 и 10 апреля в онлайн-формате
Flip придумала кофе по мотивам 2020 года. У него нет ни вкуса, ни запаха
«Яндекс.Еда» начала доставлять кофе из «ВкусВилла»
«Кооператив Черный» начал продавать кофе на Ozon
Капучино, американо и латте в «Маккафе» стали такими же, как в обычном «Макдоналдсе»
Coca-Cola начнет продавать кофе в России
Петербургский обжарщик Sibaristica запустил доставку кофе в Москве
Самые «неспящие» районы Москвы