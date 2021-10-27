Станция «Кокошкино» будущего МЦД-4 открылась после реконструкции

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Станцию «Кокошкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего Московского центрального диаметра (МЦД-4) открыли после реконструкции.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Станция дает комфорт, но самое главное — возможность быстро доехать до центра, для этого реконструировали пути, запустили новые электрички. Будет возможность пересадки на Большую кольцевую линию метро на «Аминьевской». Если дальше проехать, то на «Минской» можно пересесть на Солнцевскую линию.
Кроме того, в 2022 году благоустроят территорию около станции «Кокошкино». Там сделают тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта и стоянки.
Источник: сайт мэра Москвы
Фотографии: Агентство «Москва»