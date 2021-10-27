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Станция «Кокошкино» будущего МЦД-4 открылась после реконструкции
27 октября 2021

Станция «Кокошкино» будущего МЦД-4 открылась после реконструкции

Дом культуры «ГЭС-2» запустит публичную программу 21 августа
18 августа 2021

Дом культуры «ГЭС-2» запустит публичную программу 21 августа

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
29 апреля 2021

Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду

25 апреля 2021

В Москве начали реконструкцию Южного речного вокзала

Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции
Галерея
8 декабря 2020

Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции

Как будет выглядеть набережная Марка Шагала в 2021 году после реконструкции
Галерея
6 ноября 2020

Как будет выглядеть набережная Марка Шагала в 2021 году после реконструкции

Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке
7 сентября 2020

Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке

Каким будет Дом связи на Новом Арбате
Галерея
6 августа 2020

Каким будет Дом связи на Новом Арбате