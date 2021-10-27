Станция «Кокошкино» будущего МЦД-4 открылась после реконструкции
Дом культуры «ГЭС-2» запустит публичную программу 21 августа
Дореволюционную усадьбу на Пятницкой улице незаконно реконструировали и построили там мансарду
В Москве начали реконструкцию Южного речного вокзала
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Как выглядит интерьер кинотеатра «Художественный» после реконструкции
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Как будет выглядеть набережная Марка Шагала в 2021 году после реконструкции
Студия Артемия Лебедева займется айдентикой исторического квартала на Хохловке
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Каким будет Дом связи на Новом Арбате