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В метро появились новогодние комиксы от Музея транспорта
В метро появились новогодние комиксы от Музея транспорта
Новости

В метро появились новогодние комиксы от Музея транспорта

Музей транспорта запустил в московском метрополитене и на остановках наземного транспорта новогодний проект «Истории людей глазами транспорта».

До конца февраля 2022 года пассажиры смогут увидеть 24 комикса с рассказами о жителях города. Каждая история рассказывает о попавших в новогоднюю суету героях, которых выручает транспорт (признайтесь, у вас тоже такое было в канун Нового года!).

Комиксы можно найти на станциях метро «Алтуфьево», «Китай- город», «Марксистская», «Нахимовский проспект», «Орехово», «Пролетарская», «Римская», «Саларьево», «Серпуховская», «Сухаревская», «Тургеневская» и «Щукинская».

Источник, фотографии: пресс-служба Музея транспорта

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