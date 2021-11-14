В московском метро пассажир погиб, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека
На пяти станциях метро заработали бесплатные пункты экспресс-теста на COVID-19
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На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay
Оплата проезда по скану лица заработала на всех станциях московского метро
По БКЛ будут ездить новые поезда с USB-разъемами у каждого сиденья. Такие же ходят по Кольцевой линии
В приложении «Метро Москвы» теперь можно отследить, где едет поезд МЦД и когда он будет на станции
На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
В ноябре в Москве запустятся сразу десять станций метро
На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль
Пополнить «Тройку» теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»
Система оплаты лицом появилась на всех линиях метро. Для ее тестирования ищут добровольцев
На «Каширской» снова будут останавливаться поезда с 1 сентября
Сотрудников московского метро, уволенных после слива базы Навального, начали восстанавливать на работе через суд
В московском метро мужчина сел на ребенка с аутизмом и ударил его отца
Суд восстановил на работе машиниста метро, которого уволили после утечки базы сторонников Навального
В московском метро появятся турникеты с новыми функциями оплаты
На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка
В метро начали тестировать на пассажирах оплату проезда с помощью скана лица
Предложение дня
Запустить в метро женские вагоны
Непривитых сотрудников Мосгортранса начали отстранять от работы