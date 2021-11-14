17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
14 ноября 2021

В московском метро пассажир погиб, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека

29 октября 2021

На пяти станциях метро заработали бесплатные пункты экспресс-теста на COVID-19

На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay
Рейтинг
17 октября 2021

На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay

15 октября 2021

Оплата проезда по скану лица заработала на всех станциях московского метро

По БКЛ будут ездить новые поезда с USB-разъемами у каждого сиденья. Такие же ходят по Кольцевой линии
9 октября 2021

По БКЛ будут ездить новые поезда с USB-разъемами у каждого сиденья. Такие же ходят по Кольцевой линии

4 октября 2021

В приложении «Метро Москвы» теперь можно отследить, где едет поезд МЦД и когда он будет на станции

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
30 сентября 2021

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро

20 сентября 2021

В ноябре в Москве запустятся сразу десять станций метро

На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль
10 сентября 2021

На станции МЦК «Кутузовская» открылся южный вестибюль

6 сентября 2021

Пополнить «Тройку» теперь можно в приложении «Госуслуги Москвы»

обновлено20 сентября 2021

Система оплаты лицом появилась на всех линиях метро. Для ее тестирования ищут добровольцев

31 августа 2021

На «Каширской» снова будут останавливаться поезда с 1 сентября

25 августа 2021

Сотрудников московского метро, уволенных после слива базы Навального, начали восстанавливать на работе через суд

24 августа 2021

В московском метро мужчина сел на ребенка с аутизмом и ударил его отца

17 августа 2021

Суд восстановил на работе машиниста метро, которого уволили после утечки базы сторонников Навального

12 августа 2021

В московском метро появятся турникеты с новыми функциями оплаты

На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка
11 августа 2021

На станции метро «Нижегородская» будет играть фортепианная музыка

31 июля 2021

В метро начали тестировать на пассажирах оплату проезда с помощью скана лица

Предложение дня
28 июля 2021

Запустить в метро женские вагоны

13 июля 2021

Непривитых сотрудников Мосгортранса начали отстранять от работы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ