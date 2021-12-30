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Новый выпуск «Коммерсанта» с QR-кодами вместо статей
Новый выпуск «Коммерсанта» с QR-кодами вместо статей
Новости

Обложка дняНовый выпуск «Коммерсанта» с QR-кодами вместо статей

«Коммерсантъ» выпустил итоговый номер газеты — с QR-кодами на материалы. Выпуск опубликован на сайте издания и доступен в бумажном формате.

«Не стареем с кодами», — гласит слоган мультимедийного номера. Издание решило показать, как менялась пресса с развитием технологий.

«Последний номер в этому году, по последнему писку моды с QR-кодами вместо привычных вам статей. А что за ними скрывается, узнаете, когда возьмете нашу газету в руки и наведете на нее камеру телефона», — пишут авторы выпуска.

Источник, фотографии: «Коммерсантъ»

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