Новый выпуск «Коммерсанта» с QR-кодами вместо статей

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«Коммерсантъ» выпустил итоговый номер газеты — с QR-кодами на материалы. Выпуск опубликован на сайте издания и доступен в бумажном формате.
«Не стареем с кодами», — гласит слоган мультимедийного номера. Издание решило показать, как менялась пресса с развитием технологий.
«Последний номер в этому году, по последнему писку моды с QR-кодами вместо привычных вам статей. А что за ними скрывается, узнаете, когда возьмете нашу газету в руки и наведете на нее камеру телефона», — пишут авторы выпуска.
Источник, фотографии: «Коммерсантъ»