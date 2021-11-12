Цифра дня
Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах
Предложение дня
Ввести QR-коды для поездок в транспорте и походов в магазин
«РБК»: В правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолетах и поездах
На Красной площади задержали пенсионерку. Она несла антиковидный плакат
Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации
В Москве и Петербурге появятся роботы для проверки QR-кодов
Москвичей пустят на выборы без QR-кодов
«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду
Выручка московских ресторанов выросла на четверть после отмены QR-кодов
В Москве появятся более 750 табличек с QR-кодами, которые расскажут о героях войны
Москвичей с QR-кодами будут пускать на концерты и спектакли без масок и перчаток
В «Ленком» можно будет попасть только по QR-кодам
Лайфхак — QR-код теперь можно «набить» как тату
В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода
Лавку «Братьев Караваевых» могут закрыть на три месяца из-за работы без QR-кодов
Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами
Ресторан на Патриарших работал без QR-кодов. Теперь его могут закрыть на три месяца
Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерировавших поддельные QR-коды для походов в московские кафе
«Ситимобил» поддержит московские кафе и рестораны во время ковидных ограничений