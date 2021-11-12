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Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Цифра дня
2 часа назад

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров

12 ноября 2021

Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах

Предложение дня
11 ноября 2021

Ввести QR-коды для поездок в транспорте и походов в магазин

10 ноября 2021

«РБК»: В правительстве России обсуждают ввод QR-кодов в самолетах и поездах

7 ноября 2021

На Красной площади задержали пенсионерку. Она несла антиковидный плакат

22 октября 2021

Голосовой помощник Алиса сможет открыть QR-код о вакцинации

17 октября 2021

В Москве и Петербурге появятся роботы для проверки QR-кодов

6 августа 2021

Москвичей пустят на выборы без QR-кодов

«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду
5 августа 2021

«ГлавClub» пустит на концерты только по QR-коду

30 июля 2021

Выручка московских ресторанов выросла на четверть после отмены QR-кодов

В Москве появятся более 750 табличек с QR-кодами, которые расскажут о героях войны
27 июля 2021

В Москве появятся более 750 табличек с QR-кодами, которые расскажут о героях войны

27 июля 2021

Москвичей с QR-кодами будут пускать на концерты и спектакли без масок и перчаток

В «Ленком» можно будет попасть только по QR-кодам
26 июля 2021

В «Ленком» можно будет попасть только по QR-кодам

Лайфхак — QR-код теперь можно «набить» как тату
14 июля 2021

Лайфхак — QR-код теперь можно «набить» как тату

8 июля 2021

В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

Лавку «Братьев Караваевых» могут закрыть на три месяца из-за работы без QR-кодов
7 июля 2021

Лавку «Братьев Караваевых» могут закрыть на три месяца из-за работы без QR-кодов

Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами
7 июля 2021

Несколько музеев Москвы начнут пускать только посетителей с QR-кодами

Ресторан на Патриарших работал без QR-кодов. Теперь его могут закрыть на три месяца
6 июля 2021

Ресторан на Патриарших работал без QR-кодов. Теперь его могут закрыть на три месяца

30 июня 2021

Роскомнадзор заблокировал 19 сайтов, генерировавших поддельные QR-коды для походов в московские кафе

30 июня 2021

«Ситимобил» поддержит московские кафе и рестораны во время ковидных ограничений

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