Россиянка получит компенсацию в миллион рублей. Ее муж умер от неправильного лечения COVID-19

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Жительница Ахтубинска Астраханской области получит компенсацию в миллион рублей за смерть мужа от COVID-19, которого неправильно лечили в больнице. Решение опубликовано на сайте Астраханского областного суда.
По словам адвоката Сергея Броницкого, 13 июня 2020 года 60-летний Сергей Медведев пожаловался на кашель и боль в груди, а затем обратился в районную больницу Ахтубинска.
Медведев предупредил врачей о контакте с людьми, которые заболели коронавирусом. Однако сотрудники больницы не взяли у мужчины ПЦР-тест и назначили лечение грудным сбором. Через несколько дней состояние Медведева ухудшилось, и его отправили в инфекционное отделение (вместо ковидного госпиталя).
Врачи взяли у мужчины анализ на COVID-19 только 22 июня, когда прошло уже девять дней после первых симптомов. В тот же день Медведев умер, коронавирус подтвердили посмертно.
После смерти жена мужчины Лидия Медведева обратилась в СК. Он завел уголовное дело о компенсации морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью.
Адвокат Сергей Броницкий отметил, что сначала женщина требовала компенсацию три миллиона, но суд удовлетворил иск частично. «Это важный прецедент — до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч», — добавил адвокат.
Источник: Астраханский областной суд, Сергей Броницкий