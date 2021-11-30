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Кому из рэперов пока не грозит судебное преследование
Кому из рэперов пока не грозит судебное преследование
Новости

СписокКому из рэперов пока не грозит судебное преследование

Рэперы должны «отвечать за свои слова», если в текстах их песен есть пропаганда наркотиков, заявила зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.

Кому пока не грозит судебное преследование:

  • Баста;
  • Oxxxymiron.

В текстах этих рэперов Драпенко не нашла пропаганду наркотиков. «У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков, и поэтому, если там [в песне] реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье», — заявила она.

Ранее рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. О его проблемах с законом мы подробно рассказывали здесь.

Источник: «Говорит Москва»

Фотографии: Gazgolder

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