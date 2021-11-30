Кому из рэперов пока не грозит судебное преследование

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Рэперы должны «отвечать за свои слова», если в текстах их песен есть пропаганда наркотиков, заявила зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.
Кому пока не грозит судебное преследование:
В текстах этих рэперов Драпенко не нашла пропаганду наркотиков. «У нас есть законодательство, которое запрещает пропаганду наркотиков, и поэтому, если там [в песне] реально есть пропаганда, то наши силовики имеют право привлекать по этой статье», — заявила она.
Ранее рэпера Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. О его проблемах с законом мы подробно рассказывали здесь.
Источник: «Говорит Москва»
Фотографии: Gazgolder