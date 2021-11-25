Продажа наркотиков, нелегальный алкоголь и пропаганда паразитизма: За что преследуют Моргенштерна

Август 2020

Подростки и золотые украшения

Первый иск против Моргенштерна подала группа активистов, считающих, что музыка рэпера «дезориентируют подростков» и тем самым противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Педагог Артем Васильевых заявил, что регулярно сталкивается с негативными последствиями творчества Моргенштерна в педагогической практике.

Из необычного — в качестве компенсации истцы требовали изъять у Моргенштерна золотые украшения и направить вырученные средства на популяризацию среднего образования (как именно активисты хотели использовать деньги, не уточнялось). В итоге суд отказал в возбуждении дела, сам рэпер эту историю не комментировал.

18 декабря 2020

Запрет песни «Я съел деда»

В конце 2020 года песни Моргенштерна послушала Петербургская прокуратура и попросила запретить трек рэпера «Я съел деда». Специалисты, однако, не смогли самостоятельно сделать вывод о вредоносности текста песни (их смутило только название), поэтому эксперты попросили прочитать содержание трека самого судью. Иск против Моргенштерна поступил в Колпинский суд вместе с требованиями о запрете аниме-сериалов «Наруто», «Тетради смерти» и других мультфильмов, поэтому эти иски рассматривались на одном заседании.

К январю 2021 года судья успел посмотреть (и запретить) только четыре аниме, а текст «Я съел деда» не смог найти в интернете, поэтому заседание пришлось отложить до февраля. Ни Моргенштерн, ни его адвокаты в суд не явились, а представитель певца в комментариях СМИ пожелал всем «относиться к жизни с юмором». В феврале суд действительно состоялся, однако в решении по делу о вредном медиаконтенте говорилось только о запрете «мультсериала, наносящего вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних». Новостей о возможном запрете песни «Я съел деда» с тех пор не появлялось.