Продажа наркотиков, нелегальный алкоголь и пропаганда паразитизма: За что преследуют Моргенштерна И где сейчас находится рэпер
В среду, 24 ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.
The Village рассказывает о непростых отношениях музыканта с законом: за последние полтора года его обвиняли в пропаганде запрещенных веществ, экстремизме, незаконной торговле алкоголем и не только.
Август 2020
Подростки и золотые украшения
Первый иск против Моргенштерна подала группа активистов, считающих, что музыка рэпера «дезориентируют подростков» и тем самым противоречит закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Педагог Артем Васильевых заявил, что регулярно сталкивается с негативными последствиями творчества Моргенштерна в педагогической практике.
Из необычного — в качестве компенсации истцы требовали изъять у Моргенштерна золотые украшения и направить вырученные средства на популяризацию среднего образования (как именно активисты хотели использовать деньги, не уточнялось). В итоге суд отказал в возбуждении дела, сам рэпер эту историю не комментировал.
18 декабря 2020
Запрет песни «Я съел деда»
В конце 2020 года песни Моргенштерна послушала Петербургская прокуратура и попросила запретить трек рэпера «Я съел деда». Специалисты, однако, не смогли самостоятельно сделать вывод о вредоносности текста песни (их смутило только название), поэтому эксперты попросили прочитать содержание трека самого судью. Иск против Моргенштерна поступил в Колпинский суд вместе с требованиями о запрете аниме-сериалов «Наруто», «Тетради смерти» и других мультфильмов, поэтому эти иски рассматривались на одном заседании.
К январю 2021 года судья успел посмотреть (и запретить) только четыре аниме, а текст «Я съел деда» не смог найти в интернете, поэтому заседание пришлось отложить до февраля. Ни Моргенштерн, ни его адвокаты в суд не явились, а представитель певца в комментариях СМИ пожелал всем «относиться к жизни с юмором». В феврале суд действительно состоялся, однако в решении по делу о вредном медиаконтенте говорилось только о запрете «мультсериала, наносящего вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних». Новостей о возможном запрете песни «Я съел деда» с тех пор не появлялось.
22 декабря 2020
Триста тысяч за песню в честь Путина
В конце декабря 2020-го депутат партии «Коммунисты России» и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев подал жалобу на Моргенштерна за использование фрагмента трека в TikTok.
«Недавно я увидел ролик из TikTok, в котором были соединены фрагменты песни Моргенштерна ‘Новый мерин’ и моего трека ‘Владимир Путин — молодец’. В нем под пение моего сына открывали рты около десяти популярных блогеров и певцов. Среди них был Егор Крид, Моргенштерн, Даня Милохин и многие другие», — заявил Лихачев.
На рэпера завели административное дело по статье 146 УК (нарушение авторских прав). Лихачев потребовал от Моргенштерна выплатить 300 тысяч рублей, которые в конце марта 2021 года Кировский суд Уфы взыскал с артиста в качестве компенсации.
Март-июнь 2021
Пропаганда в клипах «Розовое вино-2», Family
В конце марта 2021 года Лига безопасного интернета попросила правоохранительные органы проверить творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди детей.
Затем на клипы рэпера «Розовое вино-2» и Family пожаловался экс-депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов. На Моргенштерна возбудили административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств).
Музыкант мог потерять до миллиона рублей, но Зюзинский суд Москвы оштрафовал его всего на 100 тысяч. Защищал интересы рэпера адвокат Сергей Жорин.
«Всего в рамках дела проводилось четыре экспертизы: первая установила наличие [пропаганды наркотиков], вторая установила отсутствие, третья установила наличие и четвертая, которая проводилась самым авторитетным экспертом, установила полное отсутствие», — сказал Жорин.
После оглашения приговора Моргенштерн сравнил судебный процесс с «большим цирком, который дарит отличное настроение».
Июль 2021
Второе дело о пропаганде запрещенных веществ
После июньского штрафа проверки клипов Моргенштерна не закончились. Вскоре полиция возбудила против артиста административное дело о пропаганде наркотиков в клипах «Виски на завтрак», «Smoke», «Я курю» и «Красное вино фристайл».
В этот раз обошлось — полиция не нашла состава правонарушения, и дело закрыли уже в июле после нескольких экспертиз Центра наркологии при Депздраве.
Сентябрь 2021
Помощь больному мальчику как попытка откупиться от полиции
В конце июня Моргенштерн объявил о сборе денег на покупку лекарств для трехлетнего Ильи Худобы, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию. Музыкант призвал своих подписчиков делать пожертвования и завил, что сам перечислил семье ребенка около 15 миллионов рублей.
Однако уже в сентябре рэпер выпустил видео, в котором рассказал, что начал помогать Худобе не по своей воле, а из-за угрозы подброса наркотиков.
«Мама Ильи — майор полиции. И помогать их семье я начал не потому что я хороший, добрый и великолепный человек. У меня были большие проблемы с полицией из-за дела о пропаганде наркотиков», — рассказал музыкант.
Октябрь 2021
Слова Моргенштерна о Дне Победы
В конце октября Ксения Собчак выпустила интервью с Моргенштерном, в котором рэпер заявил, что не понимает, зачем отмечать День Победы и тратить на это крупные суммы денег.
«Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — сказал музыкант.
Сразу после выхода интервью на Моргенштерна с обвинениями в оскорблении исторической памяти обрушились депутаты Госдумы и представители движения «Ветераны России». Депутат Виталий Милонов назвал рэпера «законченным дебилом» и «хрюкающим животным», а активист Ильдар Резяпов призвал выпороть артиста. К делу подключился и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который лично поручил московскому СК проверить слова музыканта. В тот же день Моргенштерн извинился и добавил, что его фразу вырвали из контекста.
20 ноября 2021
Пропаганда паразитирующего образа жизни в клипе «Pablo»
В конце ноября Следственный комитет начал очередную проверку творчества Моргенштерна. Поводом стала жалоба мужчины с фамилией Новиков, который увидел в тексте песни рэпера «Pablo» склонение подростков к употреблению наркотиков. Проверка также началась в отношении продюсера Моргенштерна Артема Клюшина и оператора Александра Романова.
По словам знакомого с материалом проверки источника RTVI, в контенте Моргенштерна за 2013-2021-й годы может содержаться пропаганда «паразитирующего образа жизни», «девиантного поведения» и запрещенных веществ. Аудитория рэпера состоит в основном из подростков, добавил собеседник издания.
Музыканту грозило уголовное дело по части 3, статьи 230 УК (склонение несовершеннолетних к употреблению). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы. Адвокат рэпера Сергей Жорин говорил, что не видит оснований для заведения дела, потому что в творчестве Моргенштерна «ничего подобного нет».
23 ноября 2021
Торговец наркотиками
Во вторник, 23 ноября, Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он продает наркотики в интернете.
«Блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — сказал Бастрыкин.
Затем адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что отрицает обвинение и опасается давления на Моргенштерна со стороны сотрудников ведомства.
«Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию. Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали», — добавил правозащитник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и отметил, что Кремль не может вмешиваться в дела СК, задачей которого является выдвижение обвинений, «подкрепленных доказательствами и аргументами».
24 ноября 2021
Побег на частный концерт
После обвинений Бастрыкина в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что Моргенштерн покинул Россию, чтобы эмигрировать в Европу. Readovka писала, что рэпера с женой и охранниками заметили в салоне поезда «Ласточка», который следовал из Москвы в Минск.
Адвокат артиста Жорин отметил, что не знает, почему Моргенштерн уехал из России. Позже концертный директор музыканта Владимир Шавгулидзе пояснил, что тот покинул страну из-за частного корпоратива в Беларуси.
«Кто уехал? У вас откуда эта информация? Вы видели это или что? Комментировать слухи — это не ко мне. У меня есть график [концертов]. Смотрите на него и думайте, что все именно так. Если будут изменения в графике, мы вам сообщим», — добавил Шавгулидзе.
По словам директора рэпера, в расписании концертов артиста нет изменений. В пятницу, 26 ноября, Моргенштерн должен выступить в московском клубе Gipsy.
UPD 26.11: Gipsy отменил концерт Моргенштерна. С чем это связано, не уточняется.
Друг рэпера и представитель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов рассказал, что музыкант не вел разговоров о побеге и «совершенно спокойно планировал свою работу».
Мурзагулов добавил, однако, что Моргенштерн действительно употреблял наркотики, но преступной деятельностью никогда не занимался. Более того, относительно недавно музыкант стал противником запрещенных веществ, отметил представитель Общественной палаты.
«Уже несколько лет, как он понимает [что это вредно] и всех своих друзей от этого отталкивает», — заключил друг рэпера.
25 ноября 2021
Закрытие ресторана
В четверг, 25 ноября, стало известно, что в Москве временно перестал работать ресторан Kaif provenance, которым владеет Моргенштерн. В ходе проверки заведения выяснилось, что в нем торговали алкоголем без лицензии.
Сейчас ресторан продолжает работу, отметил совладелец Kaif Янис Грек. Из заведения забрали весь крепкий алкоголь на экспертизу, но гости могут заказать слабоалкогольные напитки, — добавил Грек.
Это не первый раз, когда ресторан Моргенштерна пытаются закрыть. В начале декабря 2020-го в заведении состоялся день рождения блогера Дани Милохина, где выявили нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.
Заведению грозил штраф до миллиона рублей или закрытие до 90 суток. В феврале 2020 года Тверской суд Москвы оштрафовал владельцев Kaif provenance на 300 тысяч рублей, а в конце марта на представителей ресторана завели еще одно дело за ковидные нарушения (его подробности не разглашаются).
Обложка: Atlantic Records Russia