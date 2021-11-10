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Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки»
Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки»
Новости

Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки»

Менеджер и бывший журналист Илья Красильщик ушел с поста главы «Яндекс.Лавки».

Его место займет Дмитрий Масюк, который сейчас отвечает за весь фудтех- и FMCG-бизнес в компании (за всю область повседневных товаров), в том числе сервисы «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Еда».

Сам Красильщик останется в «Лавке» и займется проектами сервиса. «Когда отдаешь дело, это такая маленькая смерть, ее надо пережить, пересобраться и потом уже заниматься новым. Хочу, чтобы это новое было в Яндексе», — написал он.

Пресс-служба «Яндекс.Лавки»

Илья Красильщик отойдет от операционного управления Яндекс.Лавкой, которую возглавлял с момента появления сервиса в 2019 году, чтобы сосредоточиться на запуске новых проектов внутри компании. <…> Красильщик продолжит участвовать в развитии продукта Лавки и влиять на то, как сервис коммуницирует с пользователями.

Источник: Илья Красильщик

Фотографии: Илья Красильщик/Facebook

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