Илья Красильщик покинул пост главы «Яндекс.Лавки»

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Менеджер и бывший журналист Илья Красильщик ушел с поста главы «Яндекс.Лавки».
Его место займет Дмитрий Масюк, который сейчас отвечает за весь фудтех- и FMCG-бизнес в компании (за всю область повседневных товаров), в том числе сервисы «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Еда».
Сам Красильщик останется в «Лавке» и займется проектами сервиса. «Когда отдаешь дело, это такая маленькая смерть, ее надо пережить, пересобраться и потом уже заниматься новым. Хочу, чтобы это новое было в Яндексе», — написал он.
Пресс-служба «Яндекс.Лавки»
Илья Красильщик отойдет от операционного управления Яндекс.Лавкой, которую возглавлял с момента появления сервиса в 2019 году, чтобы сосредоточиться на запуске новых проектов внутри компании. <…> Красильщик продолжит участвовать в развитии продукта Лавки и влиять на то, как сервис коммуницирует с пользователями.
Источник: Илья Красильщик
Фотографии: Илья Красильщик/Facebook