вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Яндекс.Еда» и «Брикет Маркет» выпустили наборы для пикников
14 августа 2020

«Яндекс.Еда» и «Брикет Маркет» выпустили наборы для пикников

13 августа 2020

Пользователи «Яндекс.Еды» теперь могут сами забрать заказ из ресторана