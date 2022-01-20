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У курящих почти вдвое повышается риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, говорится в исследовании центра международного здравоохранения и медицины Японии.
В исследовании приняли участие 17,6 тысячи пациентов в возрасте от 20 до 80 лет, госпитализированных с коронавирусом до февраля 2021 года.
Курившим подключение к аппарату искусственной вентиляции легких или к аппарату искусственного кровообращения потребовалось в 1,5 раза чаще для мужчин и в 1,94 раза — для женщин по сравнению с некурящими.
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Источник: «Дождь» (власти считают СМИ иностранным агентом)