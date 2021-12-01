Организаторам концерта рэпера L’One в Москве грозит штраф до миллиона рублей

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Организаторы концерта рэпера L’One, который прошел в Москве 28 ноября, могут получить штраф за нарушение антиковидных мер.
По словам главного инспектора ОАТИ Антона Романова, на выступлении присутствовали более 500 человек. Он добавил, что зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски.
Организаторам грозит штраф 300 тысяч рублей по статье 20.6 КоАП (невыполнение правил при чрезвычайной ситуации). Эта сумма возрастет до миллиона, если инспекция выявит факт причинения вреда здоровью. Кроме того, клубы могут закрыть до 90 суток.
Источник: «Интерфакс»
Обложка: L’One