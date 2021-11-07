Экс-продюсер Антохи МС хочет вернуть музыканту права на его треки

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Обновление
9 ноября, 17:53
Бывший продюсер Антохи МС Эдуард Шумейко предложил музыканту вернуть права на его песни.
Продюсер написал у себя в фейсбуке, что готов вернуть артисту права на использование псевдонима «Антоха МС», доступ к управлению социальными сетями, а также помочь с восстановлением фото- и видеоматериалов.На каких условиях это может быть сделано, Шумейко не сообщил.
«Я обязательно расскажу подробнее, что произошло, но попозже. Все в курсе, что нам не удалось договориться, однако я не теряю надежды, что здравый смысл превозобладает над эмоциями», — отметил экс-продюсер Антохи МС.
Обновление
7 ноября, 19:59
Участники группы «Лауд» опубликовали пост в поддержку Антохи МС. Музыканты рассказали о своем опыте общения с бывшим продюсером Антохи — Эдуардом Шумейко.
По словам музыкантов, Шумейко неоднократно угрожал тем, что Антоха МС пострадает. «Шум (Эдуар Шумейко — прим. The Village) при встрече хвастался, что воспитывает Антона и угрожает ему тем, что если Антон не захочет работать с ним, то пойдет работать курьером», — рассказывают артисты.
После совместного концерта Антохи МС и «Лауда» на регате The Village в 2019 году Шумейко требовал от музыкантов выплатить штраф, который на Антоху якобы наложила площадка «Известия Hall». Когда участники «Лауда» связались с представителями площадки, те сказали, что ничего не знали о штрафе.
Антоха МС расторг контракт со своим продюсером Эдуардом Шумейко. Теперь все права на выпущенные треки музыканта принадлежат Шумейко.
Конфликт возник из-за договора, подписав который, Антоха МС передал продюсеру права на свои песни. Чтобы расторгнуть контракт, музыканту пришлось взять кредит на три миллиона рублей. По словам Антохи МС, деньги понадобились, чтобы «оградить себя хотя бы от посягательств на уже вновь созданные песни».
Недавно у Антохи МС вышла песня «Лиловый негр». Артист рассказал, что трек загрузил человек, не имеющий на это прав. Сейчас Антоха МС разбирается с правами на песню и планирует выпустить ее еще раз.
Источник: Эдуард Шумейко
Обложка: Антоха МС