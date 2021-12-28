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«ОВД-Инфо»* запустил подкаст «Ликвидация» о судебных процессах над старейшими правозащитными организациями страны — Международном и Правозащитном «Мемориалах»*.
Подкаст расскажет о том, чем занимаются «Мемориалы», как их сотрудники переживают процессы по ликвидации и чем уничтожение организация грозит тем, кому они помогают. Послушать «Ликвидацию» можно на любых платформах.
28 декабря Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал».
*Власти считают организации иностранными агентами.
Источник: создатели подкаста