Суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»

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Обновление
Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.
Верховный суд уже ликвидировал «Международный Мемориал»*, а теперь это грозит и подразделению организации — одноименному правозащитному центру.
The Village следит за процессом в Мосгорсуде по делу о ликвидации «Мемориала»*.
Что уже стало известно в ходе заседания:
Чуть больше месяца потребовалось суду, чтобы закрыть старейшую правозащитную организацию страны — «Международный Мемориал»*. О том, как на это отреагировали в соцсетях, читайте в материале The Village.
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник: «Медиазона» (власти считают иноагентом)