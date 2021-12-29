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Суд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»

обновлено29 декабря 2021

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Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

Верховный суд уже ликвидировал «Международный Мемориал»*, а теперь это грозит и подразделению организации — одноименному правозащитному центру.

The Village следит за процессом в Мосгорсуде по делу о ликвидации «Мемориала»*.

Что уже стало известно в ходе заседания:

  • По словам прокурора, правозащитный центр «участвовал во всех протестных движениях, поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны». Кроме того, «Мемориал»* нарушал Конституцию и права граждан;
  • Следом выступил председатель совета «Мемориала»* Александр Черкасов. Он считает, что закрывая организацию, государство пытается «разбить красную мигающую лампочку, которая сигнализирует, что что-то не так, а не решить саму проблему»;
  • Адвокат Григорий Вайпан сравнил претензии прокуратуры в адрес центра с обвинениями советских силовиков против диссидентов. Юрист отмечает, что власти официально признавали подобные преследования политическими репрессиями.

Чуть больше месяца потребовалось суду, чтобы закрыть старейшую правозащитную организацию страны — «Международный Мемориал»*. О том, как на это отреагировали в соцсетях, читайте в материале The Village.

*Власти считают организацию иноагентом.

Источник: «Медиазона» (власти считают иноагентом)

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