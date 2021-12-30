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Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил расширить основания законопроекта, позволяющего лишать российского гражданства за особо тяжкие преступления.
По мнению Хинштейна, лишать гражданства можно оппозиционеров, даже если они получили российский паспорт по праву рождения. «Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?», — заявил депутат.
Законопроект о российском гражданстве внес 29 декабря на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин. Он предложил лишать россиян гражданства за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за экстремизм, торговлю наркотиками в крупных размерах, терроризм и организацию массовых беспорядков.
Источник: Александр Хинштейн