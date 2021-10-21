Любовь Соболь объявили в розыск

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МВД России объявило соратницу политика Алексея Навального и экс-юристку ФБК Любовь Соболь в розыск.
Соболь появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. В карточке написано, что она «разыскивается по статье УК».
«У меня так много уголовных дел, что даже не знаю, по какому точно розыск. Узнала о розыске как и все из СМИ. На мою работу это не повлияет», — отметила Соболь.
В августе суд приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции протеста 23 января в Москве. Позже СМИ начали писать, что юристка покинула Россию (сама она этого не подтверждала).
Источник: Любовь Соболь, «РБК»
Обложка: Любовь Соболь