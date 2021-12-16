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Мундепа Люсю Штейн арестовали на 14 суток за мем со свастикой
Мундепа Люсю Штейн арестовали на 14 суток за мем со свастикой
Новости

Мундепа Люсю Штейн арестовали на 14 суток за мем со свастикой

обновлено17 декабря 2021

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Муниципальному депутату Люсе Штейн назначили 14 суток ареста по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Она будет отбывать наказание в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово.

На Штейн составили протокол из-за ее портрета с прифотошопленной фуражкой СС, который она запостила в твиттер в 2018 году.

Муниципального депутата и фигурантку «санитарного дела» Люсю Штейн задержали.

Как рассказала «Дождю»* участница Pussy Riot Мария Алехина, Штейн выходила из дома, когда ее задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Во время процесса по «санитарному делу» The Village поговорил с Люсей Штейн — о тайных встречах с Машей Алехиной, поездках в автозаке и других приключениях, которые произошли с ней за семь месяцев ареста.

*Власти считают «Дождь» иноагентом.

Источник: «Дождь»*

Обложка: Елена Цибизова / The Village

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