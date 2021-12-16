Мундепа Люсю Штейн арестовали на 14 суток за мем со свастикой

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Муниципальному депутату Люсе Штейн назначили 14 суток ареста по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Она будет отбывать наказание в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово.
На Штейн составили протокол из-за ее портрета с прифотошопленной фуражкой СС, который она запостила в твиттер в 2018 году.
Муниципального депутата и фигурантку «санитарного дела» Люсю Штейн задержали.
Как рассказала «Дождю»* участница Pussy Riot Мария Алехина, Штейн выходила из дома, когда ее задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Во время процесса по «санитарному делу» The Village поговорил с Люсей Штейн — о тайных встречах с Машей Алехиной, поездках в автозаке и других приключениях, которые произошли с ней за семь месяцев ареста.
*Власти считают «Дождь» иноагентом.
Источник: «Дождь»*
Обложка: Елена Цибизова / The Village