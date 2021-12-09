Станция метро «Маяковская» открывается после 11-месячного ремонта

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В пятницу, 10 декабря, в Петербурге откроется станция метро «Маяковская». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале комитета по транспорту города.
Станция была закрыта с января 2021-го. На «Маяковской» сделали капитальный ремонт эскалаторов, отреставрировали барельеф Владимира Маяковского, установили новые входные двери, а также сделали специальную тактильную разметку для слабовидящих.
В комитете по транспорту также отметили, что теперь войти на «Маяковскую» можно только с Невского проспекта, а выйти – на улицу Марата.
Источник: Начальник транспортного цеха
Фотографии: Начальник транспортного цеха