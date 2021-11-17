Россиян с медотводом от вакцинации внесут в отдельный реестр. Им не дадут QR-коды

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Граждан России с медицинским отводом от прививки против COVID-19 внесут в отдельную базу, следует из приказа Минздрава.
Вместо QR-кодов россиянам с медотводом выдадут сертификаты, в которых будут прописаны противопоказания (например, гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые аллергические реакции, период грудного вскармливания) и срок действия документа.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, доля взрослого населения с медотводом может составлять около 10 %.
Граждане требуют ввести отдельный QR-код для людей с противопоказаниями к COVID-прививке, так как без него они не смогут ездить на транспорте, а также посещать общественные места. Петицию уже подписали более 79 тысяч человек.
Источник: «Ведомости»