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Москвичи смогут получить справки о медотводе через «Госуслуги»

В Москве со 2 декабря заработали новые правила выдачи медотвода. Теперь данные о противопоказаниях к прививке передаются на «Госуслуги», после чего на сайте создают сертификат.

По всей России алгоритм заработает с 1 февраля. Московские власти ввели его раньше, чтобы «отработать технологию» и «минимизировать риски».

Чтобы получить медотвод, нужно иметь полис ОМС или прикрепиться к поликлинике. О противопоказаниях к прививке против COVID-19 можно почитать здесь.

Источник: Мосгорздрав, «Коммерсантъ»

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