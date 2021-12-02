Москвичи смогут получить справки о медотводе через «Госуслуги»

Купить рекламу
В Москве со 2 декабря заработали новые правила выдачи медотвода. Теперь данные о противопоказаниях к прививке передаются на «Госуслуги», после чего на сайте создают сертификат.
По всей России алгоритм заработает с 1 февраля. Московские власти ввели его раньше, чтобы «отработать технологию» и «минимизировать риски».
Чтобы получить медотвод, нужно иметь полис ОМС или прикрепиться к поликлинике. О противопоказаниях к прививке против COVID-19 можно почитать здесь.
Источник: Мосгорздрав, «Коммерсантъ»