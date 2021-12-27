Футболка в поддержку «Мемориала» от «Культраба», «Спутника» и Кирилла Кто

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Марки одежды «Культраб», «Спутник 1985» и художник Кирилл Кто выпустили футболку, чтобы поддержать правозащитный центр «Мемориал»*.
На мерче изображены фотография из архива центра и фраза «Мемориалу ДА! Манкуртизму — НЕТ!». Манкурт (по роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок») — человек, который оказался в плену и утратил связь с народом.
Авторы коллекции просят поддержать «Мемориал»*, который потребовала ликвидировать Генпрокуротура, и прийти на открытое заседание в Верховном суде 28 декабря в 11:00.
Купить футболку можно на сайте «Культраба» и «Спутника 1985» за 2 000 рублей.
The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит ликвидация «Мемориала»* и какое влияние он оказал на современную Россию.
*Власти считают организацию иноагентом.
Источник, фотографии: представители «Культраба»
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