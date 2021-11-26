На «Мемориал» составили еще один протокол за нарушение закона об иноагентах

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На правозащитный центр «Мемориал» составили очередной протокол за отсутствие маркировки иноагента. Нарушением посчитали сообщение о сборе пожертвований на сайте «ОВД-Инфо».
Административный протокол составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП (неисполнение обязанностей, наложенных статусом иностранного агента). Максимальное наказание — штраф до 500 тысяч рублей.
«Мы сознательно не ставили там маркировку, прокуратура вела целую проверку нашего сотрудничества, по итогам которой нам выпишут этот штраф, а „ОВД-Инфо“ внесли в реестр иноагентов», — рассказала исполнительный директор центра Анна Добровольская.
Ранее Генпрокуратура потребовала ликвидировать «Мемориал» из-за систематических нарушений закона об иноагентах. Подписать петицию против закрытия организации можно по ссылке.
The Village собрал комментарии правозащитников о том, чем грозит ликвидация «Мемориала» и какое влияние он оказал на современную Россию.