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Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что критика городских властей из-за плохой уборки снега и мусора проплачена «богатыми и влиятельными» людьми. Но Беглов заявил, что он этого не боится и обязательно доведет все свои реформы до конца.
Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно…
Александра Беглов
Губернатор Петербурга
1 января губернатор инициировал мусорную реформу, из-за которой в городе случился коллапс с вывозом отходов. The Village подробно рассказывал о том, как во время новогодних праздников Петербург утонул в мусоре. В начале года на сайте Change.org также появилась петиция за отставку Беглова от лица пенсионеров Петербурга из-за плохой уборки снега.
Источник: «Фонтанка»
Фотографии: Kremlin.ru, CC BY 4.0