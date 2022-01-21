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«Меня напугать невозможно. Мой отец дошел до Берлина», — Беглов о критике властей из-за плохой уборки снега и мусора
«Меня напугать невозможно. Мой отец дошел до Берлина», — Беглов о критике властей из-за плохой уборки снега и мусора
Новости

Цитата дня«Меня напугать невозможно. Мой отец дошел до Берлина», — Беглов о критике властей из-за плохой уборки снега и мусора

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что критика городских властей из-за плохой уборки снега и мусора проплачена «богатыми и влиятельными» людьми. Но Беглов заявил, что он этого не боится и обязательно доведет все свои реформы до конца. 

Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно…

Александра Беглов

Губернатор Петербурга

1 января губернатор инициировал мусорную реформу, из-за которой в городе случился коллапс с вывозом отходов. The Village подробно рассказывал о том, как во время новогодних праздников Петербург утонул в мусоре.  В начале года на сайте Change.org также появилась петиция за отставку Беглова от лица пенсионеров Петербурга из-за плохой уборки снега.

Источник: «Фонтанка»

Фотографии: Kremlin.ru, CC BY 4.0

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