Петербург, который утонул в мусоре «Дали „волшебный“ номер. Мальчик вбил адрес в график вывоза. Сказал, что все будет хорошо. Пошел 13-й день. Вывоза ни одного не было»
В Петербурге мусорный коллапс. Отходы скапливаются на контейнерных площадках — горки пластиковых пакетов, присыпанные снегом. Вывозят их медленно (если вообще).
Коллапс начался 1 января. В первую рабочую неделю с ним пытаются справиться, и, по версии компании «Невский экологический оператор», на 13 января остались лишь четыре проблемных района: Выборгский, Приморский, Калининский и собственно Невский. Правда, горожане, которые комментируют отчетный пост мусорного оператора во «ВКонтакте», считают, что оптимизм преждевременен. Несколько реплик:
«Количество жалоб уменьшилось только за счет невозможности дозвониться!!! Вот прямо сейчас я провисела на телефоне вашей горячей линии больше часа, и звонок просто отбился, когда я была уже 45-я в очереди».
«Дали „волшебный“ номер для работы с управляющими — там мальчик вбил адрес в график вывоза… Сказал, что все будет хорошо… С начала работы нового оператора прошел 13-й день. Вывоза ни одного не было».
«На нашей улице праздник. Приехала машина „Эко-лэнд“ (одна из компаний — перевозчиков отходов. — Прим. ред.). Пытаются увезти хоть что-то. Пообщалась с отзывчивым водителем. Работы завал, машин мало, водителей совсем мало. Никто не хочет работать на такой работе».
Причина коллапса — неудачный старт мусорной реформы в Петербурге. С 1 января за вывоз отходов отвечает единая компания — «Невский экологический оператор»; перевозчики мусора тоже в основном сменились. Сам монополист ранее винил в неудачном старте погоду, аномальную «мусорную» активность петербуржцев, припаркованные во дворах автомобили (не дают подъехать мусоровозам) и предыдущих подрядчиков, которые «недобросовестно подошли к исполнению своих обязанностей в последние дни 2021 года».
The Village собрал галерею замусоренного Петербурга.
Обложка: Петр Ковалев / ТАСС