Петербург, который утонул в мусоре

«Количество жалоб уменьшилось только за счет невозможности дозвониться!!! Вот прямо сейчас я провисела на телефоне вашей горячей линии больше часа, и звонок просто отбился, когда я была уже 45-я в очереди».

«Дали „волшебный“ номер для работы с управляющими — там мальчик вбил адрес в график вывоза… Сказал, что все будет хорошо… С начала работы нового оператора прошел 13-й день. Вывоза ни одного не было».

«На нашей улице праздник. Приехала машина „Эко-лэнд“ (одна из компаний — перевозчиков отходов. — Прим. ред.). Пытаются увезти хоть что-то. Пообщалась с отзывчивым водителем. Работы завал, машин мало, водителей совсем мало. Никто не хочет работать на такой работе».