В московском метро пассажир погиб, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека

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На станции метро «Сходненская» пассажир прыгнул на пути перед поездом. Его попытался остановить другой человек и погиб, упав на рельсы.
Человек, который первым прыгнул под поезд, выжил и сбежал с места происшествия. По данным телеграм-каналов «112» и Shot, позднее его нашли мертвым примерно в километре от станции «Сходненская». Сообщается, что он прыгнул с 12 этажа дома на улице Свободы.
«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», — говорят в дептрансе. Из-за инцидента отменились около 20 поездов метро — в ведомстве назвали это недопустимым.
Источник: Дептранс