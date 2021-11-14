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В московском метро пассажир погиб, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека

На станции метро «Сходненская» пассажир прыгнул на пути перед поездом. Его попытался остановить другой человек и погиб, упав на рельсы.

Человек, который первым прыгнул под поезд, выжил и сбежал с места происшествия. По данным телеграм-каналов «112» и Shot, позднее его нашли мертвым примерно в километре от станции «Сходненская». Сообщается, что он прыгнул с 12 этажа дома на улице Свободы.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», — говорят в дептрансе. Из-за инцидента отменились около 20 поездов метро — в ведомстве назвали это недопустимым.

Источник: Дептранс

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