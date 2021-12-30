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В «Метрополисе» открылся магазин марки нижнего белья Le Journal Intime
В «Метрополисе» открылся магазин марки нижнего белья Le Journal Intime
Новости

В «Метрополисе» открылся магазин марки нижнего белья Le Journal Intime

Российская марка нижнего белья Le Journal Intime открыла новый магазин на первом этаже ТЦ «Метрополис».

Магазин работает ежедневно с 10:00 до 23:00 (30 декабря c 10:00 до 00:00). В Le Journal Intime представлены актуальная коллекция Dragon Woman, бестселлеры базовых линеек, новая капсула Muses, корсеты Celine и купальники.

Основной материал изделий — сетчатый трикотаж PowerNet, который используется в медицинском белье. Первые сто покупателей получат комплименты от бренда.

О том, как как две сестры создали марку прозрачного и удобного белья Le Journal Intime, читайте в материале The Village.

Источник, фотографии: представители бренда

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