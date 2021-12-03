МХАТ им. М.Горького вернет историческое название

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В 2022 году МХАТ им. М.Горького вернет себе историческое название и станет Художественным театром.
«Новое название театра будет старое», — заявил генеральный директор театра Владимир Кехман. Изначально театр назывался Художественным, потом — Московским Художественным, после чего уже стал МХАТом.
Ранее Кехман заявил, что будет обсуждать возможное объединение театров с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским.
Кехмана назначили гендиром МХАТа в конце октября. После этого должность худрука театра покинул Эдуард Бояков, занимавший эту должность с 2018 года.
Источник: ТАСС
Фотографии: A.Savin/Wikimedia