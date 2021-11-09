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Зрители от 22 до 26 лет смогут купить билеты в ЦИМ дешевле
9 ноября 2021

Зрители от 22 до 26 лет смогут купить билеты в ЦИМ дешевле

В Москве начался фестиваль «Новый европейский театр»
9 ноября 2021

В Москве начался фестиваль «Новый европейский театр»

Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил сотрудничество с театром после назначения нового худрука
8 ноября 2021

Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил сотрудничество с театром после назначения нового худрука

Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского
31 октября 2021

Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского

В Музее Москвы откроется театр «Практика»
8 октября 2021

В Музее Москвы откроется театр «Практика»

обновлено8 сентября 2021

«Авито» будет блокировать объявления о продаже «Пушкинских карт»

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Конкурс
15 августа 2021

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий

В Музее Москвы пройдет фестиваль от театра «Практика»
1 июля 2021

В Музее Москвы пройдет фестиваль от театра «Практика»

На веранде Community Stage пройдет спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по творчеству Бориса Рыжего
25 апреля 2021

На веранде Community Stage пройдет спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по творчеству Бориса Рыжего

15 марта 2021

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта в офлайн и онлайн форматах

В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье
10 марта 2021

В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье

Спектакль «Доктор Живаго» впервые поставят в «Мастерской Петра Фоменко». В нем дебютирует дочь Сергея Бодрова-младшего
19 февраля 2021

Спектакль «Доктор Живаго» впервые поставят в «Мастерской Петра Фоменко». В нем дебютирует дочь Сергея Бодрова-младшего

Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой
Ссылка дня
26 ноября 2020

Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой

16 ноября 2020

Зрителям придется вернуть билеты в Большой театр на спектакли с 27 ноября

12 ноября 2020

«Театр.doc» выгонят с «Площадки 8/3». Причиной мог стать спектакль о шамане, который хотел изгнать Путина

Детский театральный фестиваль «Маршак» впервые пройдет онлайн
15 октября 2020

Детский театральный фестиваль «Маршак» впервые пройдет онлайн

14 октября 2020

Спектакль «Иранская конференция» с Хаматовой и Мироновым покажут в кинотеатрах

В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой
30 сентября 2020

В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой