Зрители от 22 до 26 лет смогут купить билеты в ЦИМ дешевле
В Москве начался фестиваль «Новый европейский театр»
Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил сотрудничество с театром после назначения нового худрука
Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского
В Музее Москвы откроется театр «Практика»
«Авито» будет блокировать объявления о продаже «Пушкинских карт»
Конкурс
Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
В Музее Москвы пройдет фестиваль от театра «Практика»
На веранде Community Stage пройдет спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по творчеству Бориса Рыжего
Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта в офлайн и онлайн форматах
В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье
Спектакль «Доктор Живаго» впервые поставят в «Мастерской Петра Фоменко». В нем дебютирует дочь Сергея Бодрова-младшего
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Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой
Зрителям придется вернуть билеты в Большой театр на спектакли с 27 ноября
«Театр.doc» выгонят с «Площадки 8/3». Причиной мог стать спектакль о шамане, который хотел изгнать Путина
Детский театральный фестиваль «Маршак» впервые пройдет онлайн
Спектакль «Иранская конференция» с Хаматовой и Мироновым покажут в кинотеатрах
В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой