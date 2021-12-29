6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Самые богатые российские миллиардеры за 2021 год
Самые богатые российские миллиардеры за 2021 год
Новости

РейтингСамые богатые российские миллиардеры за 2021 год

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, которые больше всего заработали в 2021 году. Его состояние выросло на 13,81 миллиарда долларов, пишет Forbes.

Топ-10 разбогатевших россиян

 Кто вошел в списокНа сколько выросли доходы (в миллиардах долларов)
Павел Дуров13,81 
Татьяна Бакальчук11,92 
Андрей Мельниченко10,60 
Алексей Мордашов6,83 
Вагит Алекперов6,44 
Игорь и Дмитрий Бухманы4,76 
Геннадий Тимченко4,35 
Леонид Михельсон4,21 
Олег Тиньков3,42 
Леонид Федун3,41 

По данным Forbes, на втором месте оказалась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, а на третьем — Андрей Мельниченко, основной акционер Сибирской угольной энергетической компании.

В топ-10 также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

Рейтинг закрыли бизнесмен и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков, а также акционер «Лукойла» и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.

Источник: Forbes

Обложка: Павел Дуров

скопировать ссылку

Тэги

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе
29 декабря 2021

В Москве благоустроят Волоколамское шоссе

хочу ещё материалов
Закрыть