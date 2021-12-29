Самые богатые российские миллиардеры за 2021 год

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, которые больше всего заработали в 2021 году. Его состояние выросло на 13,81 миллиарда долларов, пишет Forbes.
|Кто вошел в список
|На сколько выросли доходы (в миллиардах долларов)
|Павел Дуров
|13,81
|Татьяна Бакальчук
|11,92
|Андрей Мельниченко
|10,60
|Алексей Мордашов
|6,83
|Вагит Алекперов
|6,44
|Игорь и Дмитрий Бухманы
|4,76
|Геннадий Тимченко
|4,35
|Леонид Михельсон
|4,21
|Олег Тиньков
|3,42
|Леонид Федун
|3,41
По данным Forbes, на втором месте оказалась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, а на третьем — Андрей Мельниченко, основной акционер Сибирской угольной энергетической компании.
В топ-10 также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, основатели компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы, член совета директоров «Сибура» Геннадий Тимченко и глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
Рейтинг закрыли бизнесмен и председатель совета директоров «Тинькофф банка» Олег Тиньков, а также акционер «Лукойла» и владелец ФК «Спартак» Леонид Федун.
Источник: Forbes
Обложка: Павел Дуров