В Москве выявили минимум заболевших коронавирусом с начала октября

Купить рекламу
За прошедшие сутки в Москве коронавирус выявили у 3 734 человек — это минимум с 6 октября, когда в городе зарегистрировали 3 589 заболевших.
Также в России впервые с сентября снизилось число зараженных коронавирусом за неделю. Всего с 8 по 14 ноября в стране зафиксировали 275 579 случаев ковида, в то время как на прошлой неделе — 281 305.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов в самолетах, поездах и общественных местах. Если законы введут, россияне должны будут использовать QR-коды на постоянной основе до 1 июня 2022 года.
Источник: оперштаб Москвы