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Минюст признал иноагентом ООО «Как бы инагент»

Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов ООО «Как бы инагент».

Его учредители — уже признанные иноагентами активистка Дарья Апахончич, корреспондент издания «7×7» Денис Камалягин и редактор «Псковской губернии» Сергей Маркелов.

Они создавали ООО «Как бы инагент», чтобы вместе отчитываться перед Минюстом. Иноагенты должны заводить отдельный юридический адрес, чтобы отправлять отчеты о своих доходах в ведомство.

The Village разговаривал с Дарьей Апахончич о том, с какими сложностями она столкнулась, «став» иноагентом.

Источник: Минюст

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