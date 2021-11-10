Минюст признал иноагентом ООО «Как бы инагент»

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Минюст внес в реестр СМИ-иностранных агентов ООО «Как бы инагент».
Его учредители — уже признанные иноагентами активистка Дарья Апахончич, корреспондент издания «7×7» Денис Камалягин и редактор «Псковской губернии» Сергей Маркелов.
Они создавали ООО «Как бы инагент», чтобы вместе отчитываться перед Минюстом. Иноагенты должны заводить отдельный юридический адрес, чтобы отправлять отчеты о своих доходах в ведомство.
The Village разговаривал с Дарьей Апахончич о том, с какими сложностями она столкнулась, «став» иноагентом.
Источник: Минюст