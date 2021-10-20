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В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»
В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»
Новости

В галерее Hyundai Motorstudio открылась выставка «Мир на проводе»

В галерее Hyundai Motorstudio на Арбате заработала выставка «Мир на проводе» про современные технологии. Ее создали совместно с платформой Rhizome под эгидой Нового музея Нью-Йорка.

Гостей ждут четыре инсталляции, в которых российские и американские художники исследуют цифровое искусство. Зрители увидят работы Марии Федоровой, Табора Робака, Тео Триантафиллидиса и Рейчел Россин.

Выставка работает каждый день с 10:00 по 22:00 до 12 декабря. Вход свободный. Подробнее почитать о «Мире на проводе» можно по ссылке.

Источник, фотографии: пресс-служба Hyundai

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