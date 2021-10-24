Музей Москвы проведет онлайн-конференцию про паблик-арт

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С 27 по 28 октября Музей Москв устроит онлайн-конференцию, посвященную городскому паблик-арту.
Архитекторы, современные художники, кураторы, арт-критики и руководители музеев будут рассуждать о том, как уличное искусство преобразует городские пространства по всему миру.
Например, директор «Никола-Ленивца» Юлия Бычкова, руководитель «Царицыно» Елизавета Фокина и арт-критики обсудят искусство в природной среде, а историк Анна Броновицкая расскажет про советский модернизм.
Участие по всех дискуссиях бесплатное. Посмотреть полную программу и зарегистрироваться на паблик-токи можно здесь.
Источник: пресс-служба музея
Фотографии: Музей Москвы